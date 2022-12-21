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Зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фото

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Середа 21 грудня 2022 23:19
Зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фото Володимир Зеленський і Джо Байден (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський показав нові фото з історичної зустрічі з Джо Байденом у Вашингтоні 21 грудня, і подякував американському президентові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку президента України в Telegram.

"Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Впевнений, разом можемо досягнути вагомих результатів", - йдеться у підписі до світлин.

Зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фотоЗустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фотоЗустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фото

Зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фотоЗустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фотоЗустріч Зеленського і Байдена в Білому домі: з'явилися нові фото

Зустріч президентів України і США (фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Водночас, лідер США опублікував спільне фото з українським президентом.

"Америка вітає вас, пане Президенте", - написав Байден у Twitter.

Нагадаємо, що 21 грудня в Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона була запланована в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни.

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