Зеленский может попросить у Байдена истребители F-16, - СМИ

Как говорится в статье, если США согласятся продать F-16 Украине, это станет "значительным шагом вперед" в плане поддержки украинских авиационных возможностей, которые Зеленский продолжает укреплять.

Этот самолет впервые был запущен в производство в 1976 году, но он остается истребителем, который ранее стремилась приобрести Украина. Вскоре после вторжения России США обсуждали сделку, согласно которой F-16 отправлялись в Польшу, а Украина получала более старые самолеты российского производства, хотя в конечном итоге она сорвалась.

С тех пор США обсуждали отправку истребителей в Украину, хотя Байден недавно заявил, что вопрос об этих самолетах не обсуждается.