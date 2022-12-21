Зеленський може попросити у Байдена винищувачі F-16, - ЗМІ

Винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon, який є опорою ВПС США і використовується країнами по всьому світу, буде серед додаткової військової підтримки, яку президент України Зеленський попросить на зустрічі з главою США Джо Байденом .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBS News .

Як йдеться у статті, якщо США погодяться продати F-16 Україні, це стане "значним кроком уперед" щодо підтримки українських авіаційних можливостей, які Зеленський продовжує зміцнювати.

Цей літак вперше був запущений у виробництво у 1976 році, але він залишається винищувачем, який раніше прагнула придбати Україну. Незабаром після вторгнення Росії США обговорювали угоду, згідно з якою F-16 вирушали до Польщі, а Україна отримувала старіші літаки російського виробництва, хоча зрештою вона зірвалася.

З того часу США обговорювали відправку винищувачів в Україну, хоча Байден нещодавно заявив, що питання цих літаків не обговорюється.