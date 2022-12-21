Зеленский может попросить у Байдена истребители F-16, - СМИ

Истребитель General Dynamics F-16 Fighting Falcon, являющийся опорой ВВС США и используемый странами по всему миру, будет среди дополнительной военной поддержки, о которой президент Украины Зеленский попросит на встрече с главой США Джо Байденом .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBS News .

Как говорится в статье, если США согласятся продать F-16 Украине, это станет "значительным шагом вперед" в плане поддержки украинских авиационных возможностей, которые Зеленский продолжает укреплять.

Этот самолет впервые был запущен в производство в 1976 году, но он остается истребителем, который ранее стремилась приобрести Украина. Вскоре после вторжения России США обсуждали сделку, согласно которой F-16 отправлялись в Польшу, а Украина получала более старые самолеты российского производства, хотя в конечном итоге она сорвалась.

С тех пор США обсуждали отправку истребителей в Украину, хотя Байден недавно заявил, что вопрос об этих самолетах не обсуждается.