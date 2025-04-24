Зеленський про мобілізацію: сотні тисяч пішли в армію добровільно

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.

Вчора ж спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що уряд не буде розглядати питання зниження мобілізаційного віку. Він зазначив, що парламент не буде "гратися" з віком, оскільки важливо думати не лише про оборону, а й про майбутнє України.

Стефанчук наголосив, що парламент уже здійснив кроки, знизивши мобілізаційний вік з 27 до 25 років, і надається можливість укладати контракт із Збройними силами для добровільної участі у захисті країни.

Разом з тим днями стало відомо, що частину студентів в Україні позбавлять відстрочки від мобілізації. Уряд пропонує законопроєкт, яким позбавить права на відстрочку учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років.

Додамо тако, що в березні Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації. Він стосується, зокрема, керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.

Згідно з документом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.

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