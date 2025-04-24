Зеленський про мобілізацію: сотні тисяч пішли в армію добровільно

Президент України Володимир Зеленський назвав кількість українців, які пішли до армії добровільно, і прокоментував так звану "примусову мобілізацію" в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави розповів в інтерв'ю засновникові Daily Wire Бену Шапіро.
Відповідаючи на провокативне запитання про "примусову мобілізацію" в Україні, Зеленський зазначив, що сотні українців стали до лав війська добровільно.
"В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну", - підкреслив він.
При цьому президент визнав, що є окремі інциденти під час мобілізації. Але він підкреслив, що вони "не є обличчям" України.
"Правоохоронні органи мають гарантувати, що не буде насильства (під час мобілізації - ред.)", - додав Зеленський.
Глава держави уточнив, що кожен спірний випадок мобілізації розглядають правоохоронці.
Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Згідно з законопроєктами, воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили з 9 травня 2025 року на 90 днів, тобто до 6 серпня.
Вчора ж спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що уряд не буде розглядати питання зниження мобілізаційного віку. Він зазначив, що парламент не буде "гратися" з віком, оскільки важливо думати не лише про оборону, а й про майбутнє України.
Стефанчук наголосив, що парламент уже здійснив кроки, знизивши мобілізаційний вік з 27 до 25 років, і надається можливість укладати контракт із Збройними силами для добровільної участі у захисті країни.
Разом з тим днями стало відомо, що частину студентів в Україні позбавлять відстрочки від мобілізації. Уряд пропонує законопроєкт, яким позбавить права на відстрочку учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобувачів фахової передвищої освіти, які почали навчання після 25 років.
Додамо тако, що в березні Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК за порушення порядку мобілізації. Він стосується, зокрема, керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.
Згідно з документом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення порядку призову громадян на військову службу.
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