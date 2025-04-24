Зеленский о мобилизации: сотни тысяч пошли в армию добровольно

Мобилизация в Украине

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Согласно законопроектам, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

Вчера же спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что правительство не будет рассматривать вопрос снижения мобилизационного возраста. Он отметил, что парламент не будет "играть" с возрастом, поскольку важно думать не только об обороне, но и о будущем Украины.

Стефанчук отметил, что парламент уже предпринял шаги, снизив мобилизационный возраст с 27 до 25 лет, и предоставляется возможность заключать контракт с Вооруженными силами для добровольного участия в защите страны.

Вместе с тем на днях стало известно, что часть студентов в Украине лишат отсрочки от мобилизации. Правительство предлагает законопроект, которым лишит права на отсрочку учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискателей профессионального предвысшего образования, которые начали обучение после 25 лет.

Добавим также, что в марте Верховная Рада поддержала законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК за нарушение порядка мобилизации. Он касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.

Согласно документу, предлагается установить уголовную ответственность за нарушение порядка проведения медицинских осмотров для определения годности к службе, а также за нарушение порядка призыва граждан на военную службу.

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