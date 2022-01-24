Зеленский и Мишель обсудили превентивные санкции против РФ. В ЕС говорили, что их не будет

В частности, они обсудили вопросы подготовки ЕС широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию России против Украины.

В ходе переговоров Зеленского и Мишеля основное внимание было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации по безопасности вокруг Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подвергаться провокациям и вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

Президент Украины также заявил о необходимости обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации по безопасности. В связи с этим он поблагодарил Евросоюз за решение выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.