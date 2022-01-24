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Зеленский и Мишель обсудили превентивные санкции против РФ. В ЕС говорили, что их не будет

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили превентивные санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, они обсудили вопросы подготовки ЕС широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию России против Украины.

В ходе переговоров Зеленского и Мишеля основное внимание было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации по безопасности вокруг Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина не будет подвергаться провокациям и вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

Президент Украины также заявил о необходимости обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации по безопасности. В связи с этим он поблагодарил Евросоюз за решение выделить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не планирует вводить превентивные санкции против России.

Кроме того, ранее Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям российской власти.

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