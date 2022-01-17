ru ua
Вт, 18 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Боррель исключил превентивные санкции против России

Новина українською →
Страсбург, Понедельник 17 января 2022 22:58
Боррель исключил превентивные санкции против России Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

ЕС не планирует вводить превентивные санкции против России. Однако примет меры в случае нападения на Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отвечая на вопросы комиссии в Европарламенте, он отметил, что "в случае агрессии против Украины ЕС будет готов принять меры".

"Никто никогда не говорил о превентивных санкциях в отношении России", - сказал Боррель.

При этом он добавил, что работа над ограничительными мерами продолжается.

"Мы вновь повторяем, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции. Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается", - пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России. В частности, с целью противодействия агрессивным намерениям российской власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
Список профессий существенно сократят. Зеленский ответил на петицию о воинском учете женщин
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания