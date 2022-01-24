RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде

Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили превентивні санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Зокрема, вони обговорили питання підготовки ЄС широкого пакета превентивних економічних, політичних і санкцій безпеки, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію Росії проти України.

В ході переговорів Зеленського і Мішеля основну увагу було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації ситуації з безпеки навколо України.

Зеленський підкреслив, що Україна не буде піддаватися провокаціям і разом зі своїми партнерами буде зберігати спокій і витримку.

Президент України також заявив про необхідність забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої ситуації з безпеки. У зв'язку з цим він подякував Євросоюзу за рішення виділити Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС не планує вводити превентивні санкції проти Росії.

Крім того, раніше Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам російської влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСанкції проти РосіїШарль МишельВторгнення Росії до України