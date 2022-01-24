Зеленський і Мішель обговорили превентивні санкції проти РФ. В ЄС говорили, що їх не буде

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили превентивні санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.
Зокрема, вони обговорили питання підготовки ЄС широкого пакета превентивних економічних, політичних і санкцій безпеки, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію Росії проти України.
В ході переговорів Зеленського і Мішеля основну увагу було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації ситуації з безпеки навколо України.
Зеленський підкреслив, що Україна не буде піддаватися провокаціям і разом зі своїми партнерами буде зберігати спокій і витримку.
Президент України також заявив про необхідність забезпечення стабільного розвитку вітчизняної економіки в умовах нинішньої ситуації з безпеки. У зв'язку з цим він подякував Євросоюзу за рішення виділити Україні макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро.
Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС не планує вводити превентивні санкції проти Росії.
Крім того, раніше Зеленський закликав країни Заходу бути готовими до невідкладного введення превентивних санкцій проти Росії. Зокрема, з метою протидії агресивним намірам російської влади.