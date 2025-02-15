Зеленський про "мирний план" Трампа: якщо щось і є, то це не про нас

Глава держави наголосив, що Україна разом з союзниками має підготувати гарантії безпеки, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна та його війну.

"Це не може відбуватися без нас. І якщо у нас немає сьогодні спільного плану, то мені здається, що у США немає такого плану. Якщо у них щось є, то це не про нас, але ми не хочемо такої нової реальності", - уточнив Зеленський.