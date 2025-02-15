Зеленский о "мирном плане" Трампа: если что-то и есть, то это не о нас

"Мирный план" США

Напомним, американские чиновники уже неоднократно заявляли о собственном "мирном плане" для завершения войны России против Украины.

В частности, спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог отмечал, что "мирный план" будет представлять президент Дональд Трамп.

При этом, по информации The Telegraph, разработка американского "мирного плана" приостановилась, поскольку США хотят узнать мнения европейских стран насчет завершения войны.

К слову, несколько дней назад Трамп пообещал, что Украина будет участвовать в переговорах по завершению войны.

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