Зеленский о "мирном плане" Трампа: если что-то и есть, то это не о нас

Мирный план должен разрабатываться при участии Украины. Это касается любых соответствующих инициатив США.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это не может происходить без нас. И если у нас нет сегодня общего плана, то мне кажется, что у США нет такого плана. Если у них что-то есть, то это не о нас, но мы не хотим такой новой реальности ", - уточнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина вместе с союзниками должна подготовить гарантии безопасности, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина и его войну.

"Мирный план" США

Напомним, американские чиновники уже неоднократно заявляли о собственном "мирном плане" для завершения войны России против Украины.

В частности, спецпредставитель президента США по России и Украине Кит Келлог отмечал, что "мирный план" будет представлять президент Дональд Трамп.

При этом, по информации The Telegraph, разработка американского "мирного плана" приостановилась, поскольку США хотят узнать мнения европейских стран насчет завершения войны.

К слову, несколько дней назад Трамп пообещал, что Украина будет участвовать в переговорах по завершению войны.

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