Зеленський: мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки на всі сто

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, 28 грудня Володимир Зеленський прибув до Флориди для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорювали мирний план щодо досягнення завершення війни в Україні.

Зокрема, Зеленський анонсував, що будуть обговорюватися гарантії безпеки. За даними CNN, Дональд Трамп готовий представити Конгресу гарантії безпеки для України, щоб вони були проголосовані.

"Це найнадійніший набір протоколів безпеки, який вони коли-небудь бачили. Це дуже, дуже потужний пакет", - підкреслив високопоставлений американський чиновник.

Детальніше про хід переговорів, що було відомо - читайте в матеріалі РБК-Україна.