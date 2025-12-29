Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован уже на 90%. В то же время гарантии безопасности от США на все 100%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции лидеров Украины и США.
"20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется", - сказал глава государства на пресс-конференции.
В то же время президент США Дональд Трамп тоже подтвердил, что в целом финализировано 95%.
Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский прибыл во Флориду для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирный план по достижению завершения войны в Украине.
В частности, Зеленский анонсировал, что будут обсуждаться гарантии безопасности. По данным CNN, Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины, чтобы они были проголосованы.
"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.
