Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский прибыл во Флориду для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирный план по достижению завершения войны в Украине.

В частности, Зеленский анонсировал, что будут обсуждаться гарантии безопасности. По данным CNN, Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины, чтобы они были проголосованы.

"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

