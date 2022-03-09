Зеленский: мир не верит в будущее России, не говорит о нем, никакой перспективы

Запрет импорта нефти из России, который ввели США, существенно ослабит оккупантов. Мир уже не верит в будущее России и не говорит о нем.

Глава государства обратил внимание на запрет импорта нефти из России. Он отметил, что этот шаг США ощутимо ослабит оккупантов.

"Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот "после войны", – отметил президент.