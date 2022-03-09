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Зеленский: мир не верит в будущее России, не говорит о нем, никакой перспективы

Автор: Артур Родивилов

Запрет импорта нефти из России, который ввели США, существенно ослабит оккупантов. Мир уже не верит в будущее России и не говорит о нем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства обратил внимание на запрет импорта нефти из России. Он отметил, что этот шаг США ощутимо ослабит оккупантов.

"Мир не верит в будущее России, не говорит о нем. Ни слова, никакой перспективы. Они все понимают. Они говорят о нас. Они помогают нам. Они готовятся поддержать наше восстановление. После войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот "после войны", – отметил президент.

Напомним, Соединенные Штаты Америки приняли решение отказаться от энергоносителей Российской Федерации. Ввели запрет на импорт газа, нефти и энергии.

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Вторжение России в Украину