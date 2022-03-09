Зеленський: світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього, жодної перспективи

Заборона імпорту нафти з Росії, яку ввели США, істотно послабить окупантів. Світ вже не вірить у майбутнє Росії і не говорить про нього.

Глава держави звернув увагу на заборону імпорту нафти з Росії. Він зазначив, що цей крок США відчутно послабить окупантів.

"Світ не вірить у майбутнє Росії, не говорить про нього. Ні слова, жодної перспективи. Вони все розуміють. Вони говорять про нас. Вони допомагають нам. Вони готуються підтримати наше відновлення. Після війни. Тому що всі побачили: для народу, який так героїчно захищається, обов'язково настане ось "після війни", – зазначив президент.