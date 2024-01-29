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Зеленський: ми знаходимося в дуже складному моменті, але зупинити Росію можна

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі Україна знаходиться в дуже складному моменті, але Росію можна зупинити геополітично та фінансово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Відповідаючи на питання, що дає надію на те, що війна може завершитись у 2024 році, Володимир Зеленський закликав вірити в себе, народ, Україну, партнерів та мир. Він відзначив, що будь-яка війна все ж закінчується, втім, сьогодні наша країна знаходиться в дуже складному моменті. 

"Я вважаю, що ми знаходимось в дуже складному моменті. Можна й геополітично, й фінансово зупинити Росію. Не допустити зруйнування України, знищення нашої нації. Не допустити глобальної міграції. Не допустити третьої світової війни", - додав президент. 

Коли завершиться війна

За словами Зеленського, поки що ніхто, навіть командири, не можуть дати відповіді на це питання.

"Коли вони кажуть, що війна на багато років вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності", - пояснив лідер країни.

Ще в листопаді 2023 року, порівнюючи війну із забігом на 100 метрів, за словами керівника Офісу президента Андрія Ярмака, наші Збройні сили подолали вже 70 метрів.

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