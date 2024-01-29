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Зеленский: мы находимся в очень сложном моменте, но остановить Россию можно

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина находится в очень сложном моменте, но Россию можно остановить геополитически и финансово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью немецкому телеканалу ARD.

Отвечая на вопрос, что дает надежду на то, что война может завершиться в 2024 году, Владимир Зеленский призвал верить в себя, народ, Украину, партнеров и мир. Он отметил, что любая война все же заканчивается, впрочем, сегодня наша страна находится в очень сложном моменте. 

"Я считаю, что мы находимся в очень сложном моменте. Можно и геополитически, и финансово остановить Россию. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить третьей мировой войны", - добавил президент.

Когда завершится война

По словам Зеленского, пока никто, даже командиры, не могут дать ответ на этот вопрос.

"Когда они говорят, что война на многие годы они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности", - объяснил лидер страны.

Еще в ноябре 2023 года, сравнивая войну с забегом на 100 метров, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ярмака, наши Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

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