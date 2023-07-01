Зеленський: ми не знаємо точну кількість жертв серед мирного населення

Зеленський вважає, що втрати Росії у війні більші, ніж втрати України.

Втрати України у війні

Нагадаємо, що Україна не розкриває бойові втрати армії. Політичне керівництво наголошує, що ця інформація закрита, оскільки може допомогти ворогу.

При цьому у Міноборони України не відкидають того, що втрати на фронті є. Так, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати з українського боку значно менші, ніж з російського.

Також раніше заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що в зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" втрати ворога в 8,73 раза більше, а по "Таврії" - у 5,3 раза більше.

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