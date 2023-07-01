Зеленский: мы не знаем точное количество жертв среди мирного населения

Зеленский считает, что потери России в войне больше, чем потери Украины.

Потери Украины в войне

Напомним, что Украина не раскрывает боевые потери армии. Политическое руководство отмечает, что эта информация закрыта, поскольку может помочь врагу.

При этом в Минобороны Украины не исключают того, что потери на фронте есть. Так, министр обороны Алексей Резников заявил, что потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской.

Также ранее заместитель министра Анна Маляр рассказала, что в зоне объединенной стратегической группировки войск "Хортица" потери врага в 8,73 раза больше, а по "Таврии" - в 5,3 раза больше.

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