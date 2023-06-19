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Резніков про втрати України: є, але значно менше російських

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Понеділок 19 червня 2023 21:14
Резніков про втрати України: є, але значно менше російських Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Втрати України в живій силі на даному етапі війни значно менші за російські. Це саме стосується й техніки.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Настоящее время" заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Це війна. Втрати є. Але саме тому, що ми не використовуємо тактику м'ясорубки, втрати з українського боку значно менші, ніж з російського", - розповів голова Міноборони.

Він уточнив, що відповідна ситуація і з військовою технікою. Тому коли в російських каналах показують багато розбитої української техніки, необхідно звертатися до OSINT-фахівців.

"Ми сміялися, наприклад, коли один і той же Leopard, який дійсно був "травмований" - це війна, - був показаний російськими пропагандистськими каналами з різних сторін, порахований, помножений і мультиплікований", - уточнив Резніков.

Він також додав, що не може назвати точну кількість підбитих танків Leopard, але "один поранений вже лікується".

Наступ ЗСУ на кількох напрямках

Нагадаємо, з початку червня українські військові розпочали активні дії на південному сході України. Вони змогли звільнити від російських окупантів уже вісім населених пунктів.

На цьому фоні пропаганда РФ почала активно поширювати інформацію про "дуже великі" втрати України.

Таку інформацію вже спростували у Міноборони. Заступник міністра Ганна Маляр розповіла, що в зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" втрати ворога в 8,73 рази більше. А по "Таврії" - у 5,3 рази більше.

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