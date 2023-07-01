Зеленський: ми не знаємо точну кількість жертв серед мирного населення

Точна кількість жертв серед мирного населення, які загинули через російське вторгнення, невідома. Україна не має достовірної інформації з окупованих Росією територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю El Mundo .

"Я не можу говорити про конкретні цифри. Ви повинні розуміти, що я узагальнюю свою відповідь. Я не можу сказати, скільки ми втратили героїв і скільки маємо поранених. Щодо мирного населення ми не можемо брехати, тому що ми не знаємо людей, які загинули на окупованих Росією територіях", - сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна не може вірити словам росіян, особливо, якщо це стосується окупованих територій.

" Скрізь, де є Росія, ми сліпі. Але ми вже бачили, що вони зробили, наприклад, коли ми звільняли Київ, Бучу, Ірпінь, Бородянку... Досі, до сьогодні, ми продовжуємо знаходити могили та могили, а також закатованих людей у ​​підвалах. Я не можу сказати цифри", - наголосив президент.

Зеленський вважає, що втрати Росії у війні більші, ніж втрати України.

Втрати України у війні

Нагадаємо, що Україна не розкриває бойові втрати армії. Політичне керівництво наголошує, що ця інформація закрита, оскільки може допомогти ворогу.

При цьому у Міноборони України не відкидають того, що втрати на фронті є. Так, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що втрати з українського боку значно менші, ніж з російського.

Також раніше заступниця міністра Ганна Маляр розповіла, що в зоні об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" втрати ворога в 8,73 раза більше, а по "Таврії" - у 5,3 раза більше.

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