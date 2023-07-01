Зеленский: мы не знаем точное количество жертв среди мирного населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью El Mundo .

"Я не могу говорить о конкретных цифрах. Вы должны понимать, что я обобщаю свой ответ. Я не могу сказать, сколько мы потеряли героев и сколько раненых. Что касается мирного населения, мы не можем врать, потому что мы не знаем погибших людей на оккупированных Россией территориях", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина не может верить словам россиян, особенно, если это касается оккупированных территорий.

"Везде, где есть Россия, мы слепы. Но мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку... До сих пор, до сегодня, мы продолжаем находить могилы и могилы, а также замученных людей в подвалах. Я не могу сказать цифры", - подчеркнул президент.

Зеленский считает, что потери России в войне больше, чем потери Украины.

Потери Украины в войне

Напомним, что Украина не раскрывает боевые потери армии. Политическое руководство отмечает, что эта информация закрыта, поскольку может помочь врагу.

При этом в Минобороны Украины не исключают того, что потери на фронте есть. Так, министр обороны Алексей Резников заявил, что потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской.

Также ранее заместитель министра Анна Маляр рассказала, что в зоне объединенной стратегической группировки войск "Хортица" потери врага в 8,73 раза больше, а по "Таврии" - в 5,3 раза больше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.