Зеленський: ми зараз перебуваємо на вирішальному етапі боротьби за Україну

Він наголосив, що Нацгвардія стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. І протягом років війни на Донбасі, і з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії нацгвардійці проявляють справжню українську силу та роблять усе, щоб Україна вистояла.

"Ми зараз - на вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, він не має сумнівів, що "нам вдасться захистити Україну й вибороти для українського народу довготривалу безпеку, свободу й мир".

"Ми повинні зробити все, щоб пришвидшити цей результат, пришвидшити нашу перемогу. Я вірю, що ваші дії наближатимуть нашу спільну українську мету. І нехай ваш характер проявить свою сталевість у боротьбі з окупантом", - сказав Зеленський.

Своєю чергою президент висловив подяку всім бійцям, керівництву, офіцерам Національної гвардії України, харківській Національній академії НГУ та Київському інституту НГУ.

В ОП зазначили, що з перших днів збройної агресії Росії проти України особовий склад цих навчальних закладів брав активну участь у відсічі ворогу.

Фото: президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії випуску офіцерів у Київському інституті Національної гвардії (president.gov.ua)

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе здобути перемогу над Росією у битвах за Крим та Донбас, як це було рік тому в Київській області.

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