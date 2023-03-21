Зеленський про річницю перших переможних битв: такий результат буде на Донбасі та в Криму
Україна зможе здобути перемогу над Росією у битвах за Крим та Донбас, як це було рівно рік тому в Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Він нагадав, що 21 березня минулого року успішно завершилася битва за село Мощун Київської області, яка стало першим великим кроком нашої держави у перемозі над Росією.
Президент наголосив, що такими кроками також були битва за Гостомель, бої за Ірпінь, боротьба у Чернігівській та Сумській областях, а також успіхи у Харківській та Херсонській областях.
"Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. У героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор. У подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї. У поверненні нашого Криму, звідки вже почалася міграція найдалекоглядніших щурів держави-терориста", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників, які обороняли та звільняли село Мощун Київської області.
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