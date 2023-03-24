Зеленский: мы сейчас находимся на решающем этапе борьбы за Украину

Он отметил, что Нацгвардия стала одним из ключевых элементов общей системы защиты нашего государства, не дающего врагу преодолеть Украину. И в годы войны на Донбассе, и с первых минут полномасштабного вторжения России нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу и делают все, чтобы Украина выстояла.

"Мы сейчас - на решающем этапе борьбы за нашу независимость, суверенитет, продолжающейся на протяжении веков борьбы за Украину, которая стала содержанием жизни разных поколений нашего народа", - заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, он не сомневается, что "нам удастся защитить Украину и завоевать для украинского народа долговременную безопасность, свободу и мир".

"Мы должны сделать все, чтобы ускорить этот результат, ускорить нашу победу. Я верю, что ваши действия будут приближать нашу общую украинскую цель. И пусть ваш характер проявит свою устойчивость в борьбе с оккупантом", - сказал Зеленский.

В свою очередь президент выразил благодарность всем бойцам, руководству, офицерам Национальной гвардии Украины, харьковской Национальной академии НГУ и Киевскому институту НГУ.

В ОП отметили, что с первых дней вооруженной агрессии России против Украины личный состав этих учебных заведений активно участвовал в отпоре врагу.

Фото: президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии выпуска офицеров в Киевском институте Национальной гвардии (president.gov.ua)

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет одержать победу над Россией в битвах за Крым и Донбасс, как это было год назад в Киевской области.

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