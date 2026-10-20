Зеленський: ми не програємо війну, але втрачаємо людей

Україна не програє війну

Зеленського запитали журналісти про його поступки та про те, чи програє він зараз війну проти Росії.

Президент відповів, що обговорення точилися навколо "делікатних" питань. Проте він хоче "якомога швидше докласти зусиль, щоб припинити цю війну" та зосередити наступні переговори на реконструкції.

Зеленський наполягає на тому, що "Україна не програє війну".

"Але ми втрачаємо людей і час, оскільки наші діти не мають справжнього життя, дитинства", - каже він.

Також президент додав, що "саме тому нам потрібно якомога швидше припинити цю війну".