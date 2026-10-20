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Зеленський: ми не програємо війну, але втрачаємо людей

21:25 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна не програє війну Росії, проте виступає за її якнайшвидше закінчення. Адже цей конфлікт забирає найцінніше - життя людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками зустрічі в Осло української, європейської та американської делегацій.

Україна не програє війну

Зеленського запитали журналісти про його поступки та про те, чи програє він зараз війну проти Росії.

Президент відповів, що обговорення точилися навколо "делікатних" питань. Проте він хоче "якомога швидше докласти зусиль, щоб припинити цю війну" та зосередити наступні переговори на реконструкції.

Зеленський наполягає на тому, що "Україна не програє війну".

"Але ми втрачаємо людей і час, оскільки наші діти не мають справжнього життя, дитинства", - каже він.

Також президент додав, що "саме тому нам потрібно якомога швидше припинити цю війну".

Раніше РБК-Україна писало, що українська, американська та європейська делегації в Осло 20 жовтня обговорювали шляхи закінчення війни. Піднімалося й питання гарантій безпеки для України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло. У них також брали участь президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

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