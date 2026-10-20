Зеленський і Віткофф розпочали зустріч у Норвегії: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН .

У переговорах Зеленського та Віткоффа також беруть участь президент Фінляндії Александр Стубб та прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Оновлено 18:20

Зеленський зазначив, що Україна продовжує роботу заради миру. Також він подякував партнерам за підтримку.

Переговори України і США

Нагадаємо, минулу зустріч української та американської делегацій було завершено достроково, оскільки Вашингтон уклав з Москвою дизельну угоду прямо в момент, коли переговорна команда України перебувала в Майамі.

Тоді у відносинах між Україною та США настала криза. Президент Володимир Зеленський жорстко розкритикував рішення президента Дональда Трампа, а також наголосив, що українську делегацію у США використовували як "ширму".

У свою чергу Трамп почав регулярно критикувати Зеленського. Зокрема, він стверджував, що із президентом України "не варто мати справу". Також, за словами президента США, з російським диктатором Володимиром Путіним простіше ладнати, ніж із Зеленським.