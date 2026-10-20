RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Зеленский: мы не проигрываем войну, но теряем людей

21:25 20.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина не проигрывает войну России, однако выступает за ее скорейшее окончание. Ведь этот конфликт уносит самое ценное - жизнь людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам встречи в Осло украинской, европейской и американской делегаций.

Украина не проигрывает войну

Зеленского спросили журналисты о его уступках и о том, проигрывает ли он сейчас войну против России.

Президент ответил, что обсуждения шли вокруг "деликатных" вопросов. Однако он хочет "как можно скорее приложить усилия, чтобы прекратить эту войну" и сосредоточить следующие переговоры на реконструкции.

Зеленский настаивает на том, что "Украина не проигрывает войну".

"Но мы теряем людей и время, поскольку у наших детей нет настоящей жизни, детства", - говорит он.

Также президент добавил, что "именно поэтому нам нужно как можно скорее прекратить эту войну".

Ранее РБК-Украина писало, что украинская, американская и европейская делегации в Осло 20 октября обсуждали пути окончания войны. Поднимался и вопрос гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло. В них также принимали участие президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины