Зеленський: ми можемо подумати про онлайн-вибори

Онлайн-вибори в Україні

Зеленський зазначив, що у разі проведення виборів є велика частина громадян України, які не матимуть змоги голосувати.

"Збройні сили перебувають на фронті, вони також проти виборів, оскільки не мають можливості проголосувати. Хіба це справедливо? Мільйони людей перебувають в окопах, і технічно це неможливо організувати", - каже президент.

Зеленський зауважив, що саме військові повинні насамперед обирати главу держави, тому що "вони зберегли незалежність і продовжують її зберігати".

На його думку, усі професії важливі, проте у воєнний час пріоритет - у військовослужбовців.

"Але під час війни професія солдата - найважливіша професія, тому що солдати ризикують своїм життям. І проводити вибори, на яких солдати не зможуть проголосувати, - це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо", - впевнений він.

За словами президента, Україна може розглянути можливість проведення онлайн-виборів.

"Це можливо, але тоді парламенту доведеться шукати та знаходити рішення", - каже президент.