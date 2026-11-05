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Зеленський: ми можемо подумати про онлайн-вибори

22:05 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Влада може розглянути проведення виборів в Україні в онлайн-форматі. Але під час війни зробити це дуже складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю ZDF.

Онлайн-вибори в Україні

Зеленський зазначив, що у разі проведення виборів є велика частина громадян України, які не матимуть змоги голосувати.

"Збройні сили перебувають на фронті, вони також проти виборів, оскільки не мають можливості проголосувати. Хіба це справедливо? Мільйони людей перебувають в окопах, і технічно це неможливо організувати", - каже президент.

Зеленський зауважив, що саме військові повинні насамперед обирати главу держави, тому що "вони зберегли незалежність і продовжують її зберігати".

На його думку, усі професії важливі, проте у воєнний час пріоритет - у військовослужбовців.

"Але під час війни професія солдата - найважливіша професія, тому що солдати ризикують своїм життям. І проводити вибори, на яких солдати не зможуть проголосувати, - це несправедливо. Це на сто відсотків несправедливо", - впевнений він.

За словами президента, Україна може розглянути можливість проведення онлайн-виборів.

"Це можливо, але тоді парламенту доведеться шукати та знаходити рішення", - каже президент.

Раніше РБК-Україна писало, що вибори у "Дії" наразі провести неможливо. Є "підводні камені", що виникали і при голосуванні у цьому сервісі на "Євробаченні". Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Крім того, Верховна Рада працює над законом щодо можливості виборів в Україні під час війни. Проте конкретне їх проведення в поточний момент абсолютно неможливе, впевнений Стефанчук.

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Володимир ЗеленськийУкраїна