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Стефанчук скептичний щодо виборів у "Дії": не хочу, як з "Євробаченням"

19:21 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Стефанчук скептичний щодо виборів у "Дії": не хочу, як з "Євробаченням" Фото: Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Вибори у "Дії" наразі провести неможливо. Є "підводні камені", що виникали і при голосуванні у цьому сервісі на "Євробаченні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, передає "Суспільне Харків"

Стефанчук про вибори у "Дії"

На думку нардепа, проведення в Україні виборів у "Дії" на даний момент часу не є можливим.

Як каже Стефанчук, подібні електронні вибори проводить тільки країна-агресорка.

"І коли злочинець Путін сидить і "клікає" на комп'ютері з неактивованим Windows, і голосує, то, мабуть, будуть питання до результатів цих виборів. Крім цього, ми впираємося в норми Конституції, тому що вибори повинні забезпечувати безпосереднє голосування", - каже Стефанчук.

Він зазначив, що вибори повинні відповідати основним критеріям:

  • демократичності,
  • безпеці,
  • довірі.

"Це зробити дуже складно в теперішніх умовах. Тому я думаю, що поки це малоперспективно найближчим часом", - думає Стефанчук.

Він додав, що з повагою ставиться до "Дії" і сам голосує, проте є нюанс.

"Але не хочу, щоб на виборах Президента чи Верховної Ради у нас було те, що було на голосуванні на "Євробаченні", - уточнив він.

Раніше РБК-України писало, що спеціальний законопроєкт, який має врегулювати порядок проведення перших повоєнних виборів в Україні, наразі готовий приблизно на 65%. Про розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Крім того, Верховна Рада працює над законом щодо можливості виборів в Україні під час війни. Проте конкретне їх проведення в поточний момент абсолютно неможливе, впевнений Стефанчук.

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