Зеленский: мы можем подумать об онлайн-выборах

Онлайн-выборы в Украине

Зеленский отметил, что в случае проведения выборов есть большая часть граждан Украины, которые не смогут голосовать.

"Вооруженные силы находятся на фронте, они тоже против выборов, поскольку не имеют возможности проголосовать. Разве это справедливо? Миллионы людей находятся в окопах, и технически это невозможно организовать", - говорит президент.

Зеленский отметил, что именно военные должны в первую очередь выбирать главу государства, потому что "они сохранили независимость и продолжают ее сохранять".

По его мнению, все профессии важны, однако в военное время приоритет - у военнослужащих.

"Но во время войны профессия солдата - важнейшая профессия, потому что солдаты рискуют своей жизнью. И проводить выборы, на которых солдаты не смогут проголосовать, - это несправедливо. Это на сто процентов несправедливо", - уверен он.

По словам президента, Украина может рассмотреть возможность проведения онлайн-выборов.

"Это возможно, но тогда парламенту придется искать и находить решение", - говорит президент.