Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян.

"Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили з Запорізькою АЕС", - додав Зеленський.