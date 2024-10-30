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Зеленський: ми могли б захопити Курську АЕС, але ніколи не хотіли цього

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна могла б захопити Курську атомну електростанцію у місті Курчатов. Але не захотіла цього робити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю ЗМІ країн Північної Європи.

"Росія думає, що вони дуже сильні, але якби ми захотіли захопити їхню атомну станцію, ми б це зробили, ми могли б це зробити, але ми ніколи не хотіли цього", - заявив президент.

Глава держави наголосив, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян.

"Ми не окупуємо їхню критичну інфраструктуру, як вони це зробили з Запорізькою АЕС", - додав Зеленський.

 

 

Курська операція ЗСУ

Українські війська розпочали операцію у Курській області на початку серпня. ЗСУ вдалося просунутися на десятки кілометрів і зайняти близько 100 населених пунктів. Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив про створення буферної зони.

Раніше Зеленський пояснював, що Курська операція була певним превентивним ударом, оскільки росіяни хотіли прорвати кордон у Сумській області. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області - це лише частина операції.

За його словами, операція ЗСУ мала й інше завдання - збільшити обмінний фонд, що б сприяло обмінам.

Також Зеленський заявляв, що Україна хоче утримувати територію у Курській області, доки диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

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