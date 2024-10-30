Зеленский: мы могли бы захватить Курскую АЭС, но никогда не хотели этого

"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина никогда не хотела захватывать АЭС в Курской области, поскольку это означало бы стать похожими на россиян.

"Мы не оккупируем их критическую инфраструктуру, как они это сделали с Запорожской АЭС", - добавил Зеленский.