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Зеленський: Курська операція - це превентивний удар, ми застосували план "А"

Київ, Четвер 05 вересня 2024 13:29
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Зеленський: Курська операція - це превентивний удар, ми застосували план "А" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Операція України у Курській області була превентивним ударом. Українське командування застосувало план "А".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

За словами президента, Україна знала, що росіяни можуть прорвати кордон у Сумській області, навпроти Курської області. Якби це сталося, Україні б довелося довго зупиняти ворога.

"А потім, щоб витиснути їх, треба мати перевагу в людях та зброї. Не факт що в нас вона буде. Тому ми зробили такий превентивний удар, який розробили як операцію", - сказав глава держави.

Зеленський заявив, що було кілька варіантів розвитку подій - позитивний та складніший, при якому потрібно виконати мінімум.

"Вона (Курська операція, - ред.) пішла більш успішно. І тому ми застосували план А", - зазначив він.

Президент додав, що все, що зараз відбувається у Курській області, - це не імпровізація, а чітка операція. Глава держави наголосив, що прорив у Курській області - це лише частина операції.

"І я скажу вам відверто - це частина операції. Є різні дії, які ми передбачали і які вважаємо, що нам потрібно зробити, щоб послабити тиск Росії на сході нашої держави. На Харківщині, а також на півдні. На півдні це ми говоримо і про Запоріжжя, і Херсонський напрям, а також Донбас. Донбас, Покровськ, Торецьк, де нам дуже складно. Тому частиною операції, на нашу думку правильних кроків, - це була Курщина. Це і відбулося", - сказав Зеленський.

На думку президента, перспективи утримання Україною території у Курській області залежать від постачання зброї, які вже погоджено.

"Якщо воно (озброєння, - ред.) буде в Україні, ми будемо тримати. Але ми не будемо тримати це вічність. Ми будемо стільки, скільки нам потрібно для всього цього плану", - заявив він.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що з 6 серпня тривають бойові дії у Курській області РФ. Українські війська прорвали кордон та взяли під контроль тисячі квадратних кілометрів. Йдеться про понад сотню населених пунктів, зокрема і місто Суджа. Там знаходиться декілька важливих об'єктів, включаючи газову станцію, через яку йде транзит газу в Європу.

У прикордонних районах Курської області Україна створила військову комендатуру. Нещодавно у ЗСУ пояснили, для чого вона потрібна.

Президент Володимир Зеленський також наголошував, що Україна хоче утримувати територію у Курській області, доки диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів.

Детальніше про те, чому Курська операція ЗСУ сповільнилася - у матеріалі РБК-Україна.

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