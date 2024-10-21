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Зеленський про Курську операцію: ми створили буферну зону на території РФ

Понеділок 21 жовтня 2024 16:31
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Зеленський про Курську операцію: ми створили буферну зону на території РФ Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна змогла створити буферну зону на території Російської Федерації. Це вдалося завдяки операції ЗСУ у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у Telegram.

За словами Зеленського, він провів нараду з головнокомандувачем Олександром Сирським. Говорили про ситуацію на всіх напрямках фронту в Україні, а також Курську операцію.

"Курська операція: зберігаємо позиції та не дозволяємо ворогу розширювати війну на нашій землі. Замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території", - написав Зеленський.

Також під час наради він дав нові завдання щодо відповідних переговорів з партнерами щодо оборонної підтримки України.

Ситуація у Курській області

Українські військові кілька місяців ведуть наступ у Курській області. У жовтні Росія посилила атаки, намагаючись витіснити ЗСУ до настання погіршення погоди. За даними Bloomberg, Україна може утримувати цю територію ще кілька місяців.

Також ми писали, що 20 жовтня українські десантники взяли штурмом позицію окупантів.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін ще у середині серпня доручив російському командуванню повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області. Однак їх контрнаступ обернувся крахом.

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