Зеленський: ми готові допомогти Словаччині з енергобезпекою, але "важливо чути сигнали"

Сьогодні Зеленський у Києві зустрівся з головою партії "Прогресивна Словаччина" Міхалом Шимечкою.

"Ми готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу. Приїхав інший лідер (цього тижня Зеленський запрошував до Києва прем'єра Роберта Фіцо, - ред.), і ми раді. Ми дуже розраховуємо на взаємини між нашими державами. Ваш візит є сигналом, що ви продовжите підтримувати нашу територіальну цілісність і суверенітет", - заявив президент.

Він також запевнив, що Україна відкрита до діалогу зі Словаччиною, зокрема щодо енергетичної безпеки.

"Я розумію, що ця тема чутлива. Звичайно, ми дуже відкриті. Ми готові допомагати словакам з енергетичною стабільністю і безпекою. Але для нас дуже важливо чути сигнали зі Словаччини, що ви також підтримуєте українців на нашому шляху до ЄС і НАТО. Це для нас важливо", - додав він.

Як пишуть словацькі ЗМІ, мета візиту - двосторонні переговори. "Наша мета зрозуміла - знову відкрити двері, які Фіцо зачинив агресивними випадами. Словаччина та Україна - близькі партнери і знають, як допомогти один одному", - зазначив він.

Цього тижня до Києва також мали приїхати депутати коаліційної партії Hlas, незгодні з діями Фіцо. Але делегація відклала поїздку "з міркувань безпеки". Цим візитом бунтівні депутати хотіли дати зрозуміти, що, як і раніше, виступають за прозахідний курс Словаччини.

Хто такий Міхал Шимечка

Зазначимо, Шимечка з 2022 року очолює партію "Прогресивна Словаччина". Саме ця партія 2019 року висувала на посаду президента Зузану Чапутову, яка дотримувалася проукраїнських поглядів.

Електорат партії - прогресивна молодь із міст, яка хоче бачити сучасну європейську Словаччину з відкритою економікою. Партія декларує прихильність політиці розбудови відносин із західними партнерами в рамках НАТО і ЄС, та надання всебічної допомоги Україні.

На виборах восени 2023 року "Прогресивна Словаччина" посіла друге місце з результатом 18%. Перебуває в опозиції до уряду Роберта Фіцо і має 33 місця в парламенті зі 150.

Днями словацька опозиція ініціювала вотум недовіри уряду Фіцо, зокрема через антиукраїнську політику і зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.