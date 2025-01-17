Зеленский: мы готовы помочь Словакии с энергобезопасностью, но "важно слышать сигналы"

Украина готова к диалогу со Словакией, в том числе по вопросам энергетической безопасности. Но при этом рассчитывает на позитивные сигналы от соседней страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на встрече с лидером словацкой оппозиции, видео которой опубликовал Telegram-канал "Мы Украина".
Сегодня Зеленский в Киеве встретился с председателем партии "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой.
"Мы готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа. Приехал другой лидер (на этой неделе Зеленский приглашал в Киев премьера Роберта Фицо, - ред.), и мы рады. Мы очень рассчитываем на взаимоотношения между нашими государствами. Ваш визит является сигналом, что вы продолжите поддерживать нашу территориальную целостность и суверенитет", - заявил президент.
Он также заверил, что Украина открыта к диалогу со Словакией, в том числе по энергетической безопасности.
"Я понимаю, что эта тема чувствительная. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической стабильностью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас важно", - добавил он.
Как пишут словацкие СМИ, цель визита - двусторонние переговоры. "Наша цель ясна - снова открыть дверь, которую Фицо захлопнул агрессивными выпадами. Словакия и Украина - близкие партнеры и знают, как помочь друг другу", - отметил он.
На этой неделе в Киев также должны были приехать депутаты коалиционной партии Hlas, несогласные с действиями Фицо. Но делегация отложила поездку "по соображениям безопасности". Этим визитом мятежные депутаты хотели дать понять, что по-прежнему выступают за прозападный курс Словакии.
Обновлено от 16:45
После встречи Зеленский в своем Telegram сообщил, что этот диалог "должен укреплять наши народы - Украину и Словакию, а не Москву".
"Я рад, что мы можем найти взаимопонимание со словацкой стороной и дать надлежащие ответы на вопросы в сфере энергетической безопасности и геополитической определенности", - добвил он.
Отметим, Шимечка с 2022 года возглавляет партию "Прогрессивная Словакия". Именно эта партия в 2019 году выдвигала на пост президента Зузану Чапутову, которая придерживалась проукраинских взглядов.
Электорат партии - прогрессивная молодежь из городов, которая хочет видеть современную европейскую Словакию с открытой экономикой. Партия декларирует приверженность политике развития отношений с западными партнерами в рамках НАТО и ЕС, и оказания всесторонней помощи Украине.
На выборах осенью 2023 года "Прогрессивная Словакия" заняла второе место с результатом 18%. Находится в оппозиции к правительству Роберта Фицо и имеет 33 места в парламенте из 150.
На днях словацкая оппозиция инициировала вотум недоверия правительству Фицо, в том числе из-за антиукраинской политики и встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.
Напомним, в понедельник Фицо предложил Зеленскому встретиться на словацкой территории вблизи границы. Одной из тем переговоров должна была стать ситуация с прекращением транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2025 года.
Зеленский согласился встретиться, но пригласил словацкого премьера в Киев. Тот отказался от визита в украинскую столицу. "Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие несколько дней", - добавил Фицо.
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