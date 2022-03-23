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Зеленский: международные институты не сработали, они нуждаются в инъекции честности

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации провести реформирование. Он уверен, что международные институты должны стать более действенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к парламенту Японии.

"Международные институты не сработали...ООН, Совет безопасности, они нуждаются в реформировании, они нуждаются в инъекции честности, чтобы стать действенными, чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, президент провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Они обсудили поиск мира для Украины.

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