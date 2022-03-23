Зеленский: международные институты не сработали, они нуждаются в инъекции честности

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международные организации провести реформирование. Он уверен, что международные институты должны стать более действенными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства к парламенту Японии.
"Международные институты не сработали...ООН, Совет безопасности, они нуждаются в реформировании, они нуждаются в инъекции честности, чтобы стать действенными, чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать", - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, президент провел телефонный разговор с Папой Римским Франциском. Они обсудили поиск мира для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.