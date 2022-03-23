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Зеленський: міжнародні інституції не спрацювали, вони потребують ін'єкції чесності

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародні організації провести реформування. Він впевнений, що міжнародні інституції повинні стати більш дієвими.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на звернення голови держави до парламенту Японії.

"Міжнародні інституції не спрацювали...ООН, Рада безпеки, вони потребують реформування, вони потребують ін'єкції чесності, щоб стати дієвими, щоб дійсно вирішувати і дійсно впливати, а не лише обговорювати", - заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском. Вони обговорили пошук миру для України.

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