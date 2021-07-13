Зеленський і Меркель обговорювали газопостачання ОРДЛО: ми повинні мати гарантії

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорювали газопостачання окупованого Донбасу в разі припинення транзиту газу після запуску "Північного потоку-2". Українська сторона наполягає на тому, щоб у неї були всі гарантії.

"Я наводив приклади, ми дійсно багато витратили часу на частину бесіди про газопостачання, наприклад, окупованих територій. Я кажу відверто, якщо ви стверджуєте, що це чисто економіка, а згідно з мінськими угодами всі захищають і чекають реінтеграцію Донбасу... І роблять все, щоб там не було ніякої катастрофи - екологічної, енергетичної, катастрофи через водопостачання, - все це може бути", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна на сьогодні постачає воду на окупований Донбас.

"Тут дуже просто - якщо у нас не буде газопостачання, не буде транзиту газу, а як ці території будуть отримувати? Ось чому це питання не тільки економіки. Тому ми повинні прорахувати всі необережні кроки і мати абсолютно всі гарантії", - додав президент.