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Зеленський і Меркель обговорили подальші кроки щодо врегулювання на Донбасі

Новини » Політика    16.07.2019 - 20:45
Зеленський і Меркель обговорили подальші кроки щодо врегулювання на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський і Ангела Меркель (president.gov.ua)

Зеленський і Меркель також обговорили питання подальшого забезпечення транзиту газу по території України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 липня, і канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході телефонної розмови обговорили подальші кроки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу глави держави.

Як повідомляється, сторони позитивно відзначили результати нещодавньої зустрічі дипломатичних радників у Нормандському форматі в Парижі, яка повинна дати поштовх роботі Тристоронньої контактної групи.

Також Зеленський і Меркель підкреслили необхідність досягнення найближчим часом прогресу у звільнення українських заручників і політичних в'язнів, а також у завершенні процесу розведення сил і засобів у Станиці Луганській, зокрема шляхом демонтажу фортифікаційних споруд і проведення розмінування.

Також вони обговорили питання подальшого забезпечення транзиту газу по території України, і приділили окрему увагу обговоренню перспективи реалізації двосторонніх інвестиційних проектів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 липня у французькій столиці Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників України, Німеччини, Франції та Російської Федерації для відновлення переговорів в нормандському форматі. В останній раз лідери Франції, Німеччини, України та Росії проводили зустріч у нормандському форматі в 2016 році в Берліні.

Крім того, під час робочої поїздки в Німеччину український президент Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Тоді ж канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала зустріч радників країн 12 липня.

Пізніше в рамках саміту G20 в японській Осаці німецький канцлер Ангела Меркель і російський президент Володимир Путін домовилися про продовження роботи в нормандському форматі з вирішення ситуації на Донбасі.

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