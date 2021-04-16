Зеленский, Меркель и Макрон призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, после видеоконференции призывают к отводу российских войск от украинской границы и аннексированного Крыма. Лидеры провели трехсторонние переговоры , в ходе которых обсуждалась ситуация на Донбассе.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры Украины, Франции и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на Донбассе. "Они разделили опасения относительно роста численности российских войск на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести военные подразделения для деэскалации ситуации", - подчеркивается в пресс-релизе.

Меркель и Макрон также подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры Германии и Франции отметили необходимость выполнения Минских договоренностей. Кроме того, они заявили о готовности продолжить сотрудничество в "нормандском формате".