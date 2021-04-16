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Зеленский, Меркель и Макрон призвали Россию отвести войска от границы Украины и Крыма

Автор: РБК-Украина

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель, после видеоконференции призывают к отводу российских войск от украинской границы и аннексированного Крыма. Лидеры провели трехсторонние переговоры, в ходе которых обсуждалась ситуация на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба канцлера Германии.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры Украины, Франции и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на Донбассе. "Они разделили опасения относительно роста численности российских войск на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести военные подразделения для деэскалации ситуации", - подчеркивается в пресс-релизе.

Меркель и Макрон также подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры Германии и Франции отметили необходимость выполнения Минских договоренностей. Кроме того, они заявили о готовности продолжить сотрудничество в "нормандском формате".

Напомним, 16 апреля Владимир Зеленский провел ровел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. На итоговом брифинге украинский лидер отметил, что президент РФ Владимир Путин не захотел присоединиться к встрече.

Отметим, Зеленский в ходе визита во Францию охарактеризовал отношения с Макроном как теплее, чем погода.

Ранее украинский лидер комментировал предстоящие переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые прошли 16 апреля. Он отметил, что пока что нормандский формат имеет такой вид.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийсаммитАнгела Меркель
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