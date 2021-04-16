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Зеленський, Меркель і Макрон закликали Росію відвести війська від кордону України і Криму

Автор: РБК-Україна

Президенти України і Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, а також канцлер Німеччини Ангела Меркель, після відеоконференції закликають до відведення російських військ від українського кордону і анексованого Криму. Лідери провели тристоронні переговори, в ході яких було обговорено ситуацію на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба канцлера Німеччини.

Відзначається, що в ході зустрічі лідери України, Франції та Німеччини обговорили ситуацію з безпекою на україно-російському кордоні і на Донбасі. "Вони розділили побоювання щодо зростання чисельності російських військ на кордоні України і в незаконно включеному Криму. Вони закликали відвести військові підрозділи для деескалації ситуації", - підкреслюється в прес-релізі.

Меркель і Макрон також підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Лідери Німеччини і Франції відзначили необхідність виконання Мінських домовленостей. Крім того, вони заявили про готовність продовжити співпрацю в "нормандському форматі".

Нагадаємо, 16 квітня Володимир Зеленський провів Ровель тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. На підсумковому брифінгу український лідер зазначив, що президент РФ Володимир Путін не захотів приєднатися до зустрічі.

Відзначимо, Зеленський в ході візиту до Франції охарактеризував відносини з Макрона як тепліше, ніж погода.

Раніше український лідер коментував майбутні переговори з президентом Франції Еммануелем Макрона і канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які пройшли 16 квітня. Він зазначив, що поки що нормандський формат має такий вигляд.

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Новини України Володимир ЗеленськийСамітАнгела Меркель
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