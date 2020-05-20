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Зеленский о мэре Черкасс: я за один стол с такими бандитами не сяду

Новости » Политика     20.05.2020 - 12:02
Зеленский о мэре Черкасс: я за один стол с такими бандитами не сяду
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что мэр Черкасс вел себя некорректно

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, как говорить с городским главой, который имеет 19 уголовных производств. Он заявил, что не сядет за один стол с такими бандитами.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора издания РБК-Украина Сергея Щербины.

Президент ответил на вопрос, достаточно ли ему одной каденции и верит ли в народовластие, как перед выборами.

"Народовластие должно быть. Разочаровывают люди. Я не знаю, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных производств. Я за один стол с такими бандитами не сяду. Я думаю, что он себя вел некорректно", - заявил он, комментируя действия мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который ослабил карантин раньше решения правительства.

Напомним, городские власти Черкасс значительно ослабили карантинные ограничения, разрешив с 1 мая работу большинства магазинов, а также посещение парков и зеленых зон.

Тогда в Минздраве заявили, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям.

Отметим, Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридической ответственностью за нарушение карантина, а полиция открыла уголовное производство. Глава МВД Арсен Аваков заявил, что городской голова "заигрался". Потом суд запретил Черкассам смягчать карантин.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийЧеркассы
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