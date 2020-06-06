ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский: у меня пока нет претензий к Степанову

Новости » Политика     06.06.2020 - 15:45
Зеленский: у меня пока нет претензий к Степанову
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Кабмин выдержит в состоянии, в котором он есть, до публикации презентаций министерств

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он ожидает презентации каждого министерства об их деятельности.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, свои презентации министерства должны представить через несколько недель.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.

Напомним, на этой неделе нардеп от партии "Голос" опубликовала копию постановления суда Киева, согласно которому следователь СБУ обязан возбудить уголовное производство по ее заявлению против Степанова по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Тогда в комментарии РБК-Украина спикер СБУ сообщила, что дело пока не открыли из-за того, что еще не получили решение суда.

Отметим, Минздрав анонсировал представление плана перерасчета финансирования медреформы.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владислав Красинский

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийМаксим Степанов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь