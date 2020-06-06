Зеленский: у меня пока нет претензий к Степанову

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Кабмин выдержит в состоянии, в котором он есть, до публикации презентаций министерств

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет претензий к министру здравоохранения Максиму Степанову. Он ожидает презентации каждого министерства об их деятельности.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, свои презентации министерства должны представить через несколько недель.

"Мы договорились, что этот Кабмин выдержит в этом состоянии, в котором он есть, пока мы не увидим презентации каждого министерства. Где-то через две недели они должны представить все свои шаги", - заявил он.

Напомним, на этой неделе нардеп от партии "Голос" опубликовала копию постановления суда Киева, согласно которому следователь СБУ обязан возбудить уголовное производство по ее заявлению против Степанова по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Тогда в комментарии РБК-Украина спикер СБУ сообщила, что дело пока не открыли из-за того, что еще не получили решение суда.

Отметим, Минздрав анонсировал представление плана перерасчета финансирования медреформы.

Ранее в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц.

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Автор: Владислав Красинский