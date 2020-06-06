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Зеленський: у мене поки немає претензій до Степанова

Новини » Політика     06.06.2020 - 15:45
Зеленський: у мене поки немає претензій до Степанова
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Кабмін витримає в стані, в якому він є, до публікації презентацій міністерств

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нього немає претензій до міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він очікує презентації кожного міністерства про їх діяльність.

Про це глава держави заявив на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, свої презентації міністерства повинні представити через кілька тижнів.

"Ми домовилися, що цей Кабмін витримає в цьому стані, в якому він є, поки ми не побачимо презентації кожного міністерства. Десь через два тижні вони повинні представити всі свої кроки", - заявив він.

Нагадаємо, на цьому тижні нардеп від партії "Голос" опублікувала копію постанови суду Києва, згідно з якою слідчий СБУ зобов'язаний порушити кримінальне провадження за її заявою проти Степанова по ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Тоді в коментарі РБК-Україна речник СБУ повідомила, що справу поки не відкрили через те, що ще не отримали рішення суду.

Відзначимо, МОЗ анонсував представлення плану перерахунку фінансування медреформи.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я анонсували введення нової системи фінансування лікарень.

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Автор: Владислав Красинский

Теги Новини України Володимир ЗеленськийМаксим Степанов
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