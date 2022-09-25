Зеленський: Майже півсотні військових частин вже отримали відзнаку "За мужність та відвагу"

Президент Володимир Зеленський заявив, що майже півсотні українських військових частин отримали почесну відзнаку "За мужність і відвагу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Сьогодні (24 вересня - ред.) я присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" трьом нашим бригадам", - зазначив він.
Зеленський розповів, що мовиться про:
Президент вказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання.
Спершу на Чернігівському напрямку, а зараз - у найгарячіших точках півдня та сходу України.
"За півроку більше тисячі воїнів цієї бригади відзначені нагородами", - сказав глава держави.
Він зазначив, що підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають Україну на Харківському напрямку.
"Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає і не буде", - наголосив Зеленський.
Зі слів президента, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні України - звільнено низку населених пунктів на Херсонщині.
У період повномасштабного вторгнення РФ у цій бригаді троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка" та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.
"До речі, від моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів, а була вона започаткована у травні цього року, вже 46 військових частин відзначені за мужність та відвагу. З них 38 військових частин ЗСУ, чотири військові частини ДПСУ, чотири військові частини Нацгвардії", - додав український лідер.
Нагадаємо, авіація та артилерія України 24 вересня потужно атакувала російських окупантів на південнобузькому напрямку. Наші воїни знищили десятки одиниць живої сили та техніки ворога.
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