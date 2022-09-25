Зеленський: Майже півсотні військових частин вже отримали відзнаку "За мужність та відвагу"

"Сьогодні (24 вересня - ред.) я присвоїв почесну відзнаку "За мужність та відвагу" трьом нашим бригадам", - зазначив він.

Зеленський розповів, що мовиться про:

1-у окрему танкову Сіверську бригаду;

40-у окрему артилерійську бригаду;

57-у окрему мотопіхотну бригаду.

Президент вказав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії бійці 1-ї окремої танкової бригади гідно та мужньо виконували поставлені завдання.

Спершу на Чернігівському напрямку, а зараз - у найгарячіших точках півдня та сходу України.

"За півроку більше тисячі воїнів цієї бригади відзначені нагородами", - сказав глава держави.

Він зазначив, що підрозділи 40-ї окремої артилерійської бригади захищають Україну на Харківському напрямку.

"Доведені втрати російської армії від вогню цієї нашої бригади дають зрозуміти всім окупантам, що ворогу на нашій землі місця немає і не буде", - наголосив Зеленський.

Зі слів президента, 57-ма окрема мотопіхотна бригада за цей місяць відзначилася хорошими результатами на півдні України - звільнено низку населених пунктів на Херсонщині.

У період повномасштабного вторгнення РФ у цій бригаді троє воїнів відзначені орденом "Золота Зірка" та 275 військовослужбовців отримали державні нагороди.

"До речі, від моменту започаткування такої відзнаки для наших військових підрозділів, а була вона започаткована у травні цього року, вже 46 військових частин відзначені за мужність та відвагу. З них 38 військових частин ЗСУ, чотири військові частини ДПСУ, чотири військові частини Нацгвардії", - додав український лідер.