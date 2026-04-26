Зеленський про масовану атаку РФ на Дніпро: це реакція на розблокування кредиту від ЄС

Однією з причин збільшення інтенсивності російських обстрілів Дніпра є розблокування погодженого раніше репараційного кредиту ЄС для України в розмірі 90 млрд євро.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду в Києві.

На думку президента, саме кредит від ЄС є причиною масованої атаки Росії на Дніпро 25 квітня, яка тривала понад 20 годин.

"Зараз ми розблокували гроші. Це реакція. На мій погляд, це реакція номер один на те, що вони розуміють, що Україна не на одинці і є фінанси на внутрішнє виробництво", - сказав Зеленський.