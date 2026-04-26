Зеленський про масовану атаку РФ на Дніпро: це реакція на розблокування кредиту від ЄС
Однією з причин збільшення інтенсивності російських обстрілів Дніпра є розблокування погодженого раніше репараційного кредиту ЄС для України в розмірі 90 млрд євро.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Молдови Майєю Санду в Києві.
На думку президента, саме кредит від ЄС є причиною масованої атаки Росії на Дніпро 25 квітня, яка тривала понад 20 годин.
"Зараз ми розблокували гроші. Це реакція. На мій погляд, це реакція номер один на те, що вони розуміють, що Україна не на одинці і є фінанси на внутрішнє виробництво", - сказав Зеленський.
Масована атака РФ на Дніпро
Нагадаємо, протягом 25 квітня Дніпро став головною ціллю масованого комбінованого удару Росії.
Атака, що тривала понад 20 годин, спричинила численні жертви серед цивільного населення та масштабні руйнування у житлових кварталах.
Під час розбору завалів після нічних прильотів стало відомо про "випадок на мільйон" - в одній із багатоповерхівок ворожий "Шахед" залетів прямо у вікно квартири, проте, на щастя, дивом не здетонував одразу, що врятувало життя мешканцям.
Найважчі наслідки зафіксовані після нічного влучання у житловий будинок.
Рятувальники зазначали, що під завалами могли перебувати до п'яти людей, пошукова операція на місці трагедії тривала протягом усього дня. Загалом за добу кількість поранених у місті наблизилася до пів сотні осіб.