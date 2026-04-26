Зеленский о массированной атаке РФ на Днепр: это реакция на разблокирование кредита от ЕС
Одной из причин увеличения интенсивности российских обстрелов Днепра является разблокирование согласованного ранее репарационного кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.
По мнению президента, именно кредит от ЕС является причиной массированной атаки России на Днепр 25 апреля, которая длилась более 20 часов.
"Сейчас мы разблокировали деньги. Это реакция. На мой взгляд, это реакция номер один на то, что они понимают, что Украина не в одиночку и есть финансы на внутреннее производство", - сказал Зеленский.
Массированная атака РФ на Днепр
Напомним, в течение 25 апреля Днепр стал главной целью массированного комбинированного удара России.
Атака, которая длилась более 20 часов, вызвала многочисленные жертвы среди гражданского населения и масштабные разрушения в жилых кварталах.
Во время разбора завалов после ночных прилетов стало известно о "случае на миллион" - в одной из многоэтажек вражеский "Шахед" залетел прямо в окно квартиры, однако, к счастью, чудом не сдетонировал сразу, что спасло жизнь жителям.
Самые тяжелые последствия зафиксированы после ночного попадания в жилой дом.
Спасатели отмечали, что под завалами могли находиться до пяти человек, поисковая операция на месте трагедии продолжалась в течение всего дня. Всего за сутки количество раненых в городе приблизилось к полусотне человек.