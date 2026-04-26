Зеленский о массированной атаке РФ на Днепр: это реакция на разблокирование кредита от ЕС

Одной из причин увеличения интенсивности российских обстрелов Днепра является разблокирование согласованного ранее репарационного кредита ЕС для Украины в размере 90 млрд евро.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Киеве.

По мнению президента, именно кредит от ЕС является причиной массированной атаки России на Днепр 25 апреля, которая длилась более 20 часов.

"Сейчас мы разблокировали деньги. Это реакция. На мой взгляд, это реакция номер один на то, что они понимают, что Украина не в одиночку и есть финансы на внутреннее производство", - сказал Зеленский.